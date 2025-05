Qual o santo de hoje, 26 de maio? Veja a oração de São Filipe Néri

No dia 26 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Filipe Néri, conhecido como o “santo da alegria”. Figura marcante do século XVI, ele dedicou sua vida à evangelização dos jovens, ao serviço dos pobres e à promoção de uma fé alegre, espontânea e profundamente enraizada na caridade.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 26 de maio?

O santo do dia 26 de maio é São Filipe Néri. Ele é padroeiro dos educadores, humoristas e líderes espirituais, sendo também muito invocado por aqueles que trabalham com juventude.

Qual é a oração de São Filipe Néri?

“São Filipe,

intercedei por mim e conduzi-me à alegria verdadeira no serviço ao Cristo e à caridade amável por todo o povo de Deus.

Quero também eu poder cantar a glória de Deus e anunciar, com coração apaixonado, a Sua Palavra.

Amém!”

Quem foi São Filipe Néri?

São Filipe Néri nasceu em 1515, em Florença, na Itália, em uma família rica. Órfão de mãe desde cedo, ganhou o apelido de “Filipe bom” ainda criança, devido à sua natureza generosa e alegre. Recusando uma vida de negócios e riquezas, deixou tudo para seguir uma vocação religiosa em Roma. Lá, estudou Filosofia e Teologia, e começou uma intensa missão evangelizadora, mesmo antes de ser ordenado sacerdote.

Atraído por uma vida de oração, penitência e serviço, fundou o Oratório do Divino Amor, que mais tarde originou a Congregação do Oratório. Reunia jovens para rezar, cantar e viver a fé de forma entusiástica, promovendo encontros que misturavam espiritualidade e arte, como o drama lírico. Ele acreditava que a alegria era um caminho eficaz para a santidade, o que o tornava especialmente cativante.

Chamado de “apóstolo de Roma”, São Filipe visitava hospitais, prisões e os mais necessitados com uma pregação viva e alegre. Faleceu no dia 26 de maio de 1595, com 80 anos, e foi canonizado em 1622. Papa Francisco destacou o sorriso de Filipe como um reflexo de sua profunda comunhão com Deus, tornando-o um modelo de santidade acessível, humana e feliz.