Festividade de Santa Rita de Cássia começa com programação litúrgica em Belém

Teve início nesta terça-feira (13), em Belém, a tradicional Festividade de Santa Rita de Cássia, com a abertura oficial do novenário e celebração da Santa Missa na Igreja Matriz da Paróquia São José de Queluz, localizada na avenida Cipriano Santos, 311, no bairro de Canudos. A programação litúrgica segue até o dia 21 de maio, quarta-feira, com missas e novenas diárias, sempre às 19h. As celebrações também estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal da paróquia no YouTube. Este ano, a festividade tem como tema “Com Santa Rita, louvemos a Deus por suas criaturas”.

A solenidade dedicada a Santa Rita de Cássia ocorrerá no dia 22 de maio, com celebrações às 7h, 11h, 17h e 19h. Após a primeira missa do dia, às 7h, os devotos participarão da tradicional procissão pelas ruas do bairro.

Além da programação religiosa, a festividade conta com uma série de atrações culturais a partir da próxima sexta-feira (16). A abertura da parte cultural será com o Jantar de Santa Rita, que contará com apresentações de Diego Xavier e Olivia. No sábado (17), quem sobe ao palco é o Ministério Canta e Caminha, seguido pela Banda Acordalice no domingo (18). Na segunda-feira (19), a animação ficará por conta do DJ Marcelo Gomes.

Na terça-feira (20), o cantor Afonso Papariko e amigos assumem a programação. Já na quarta-feira (21), a Banda Aquarela Retrô é quem se apresenta. O encerramento da festividade, na quinta-feira (22), contará com shows de Edson Baioara e da Banda Fruta Quente.