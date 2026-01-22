Capa Jornal Amazônia
Quais países aceitaram fazer parte do 'Conselho da Paz' de Trump e quais recusaram

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou nesta quinta-feira, 22, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o chamado 'Conselho da Paz'. Mais de 20 países já aceitaram o convite do americano para fazer parte do grupo, enquanto cinco recusaram e dezesseis ainda não responderam. Segundo o presidente dos EUA, o objetivo do conselho será resolver conflitos globais - ele terá como foco inicial a Faixa de Gaza e deverá ampliar atuação para outras regiões do mundo.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que alguns líderes nacionais indicaram que pretendem aderir, mas ainda precisam da aprovação de seus parlamentos, e o governo Trump disse ter recebido também consultas sobre a adesão de países que ainda não tinham sido convidados a participar. Durante o evento, Trump disse que o grupo reúne "líderes muito populares" e, em alguns casos, "nem tão populares assim", comentário que provocou risos da plateia.

Ele também afirmou já ter convidado o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para integrar o conselho, embora o Kremlin ainda não tenha confirmado se aceitou o convite. Putin afirmou que seu país ainda está consultando os "parceiros estratégicos" de Moscou antes de decidir se comprometer.

A Noruega e a Suécia indicaram que não participarão, depois que a França também se recusou. Autoridades francesas enfatizaram que, embora apoiem o plano de paz para Gaza, temem que o conselho possa tentar substituir a ONU como principal fórum para a resolução de conflitos.

O primeiro-ministro esloveno, Robert Golob, afirmou que "ainda não chegou a hora de aceitar o convite", de acordo com a agência de notícias STA, sendo a principal preocupação o fato de o mandato do conselho ser muito amplo e poder prejudicar a ordem internacional baseada na Carta da ONU. Canadá, Ucrânia, China e o braço executivo da União Europeia ainda não se comprometeram.

Na terça-feira, 20, o presidente dos Estados Unidos disse que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o conselho, poderá ter um "grande papel" na entidade. Na ocasião, o governo brasileiro confirmou o convite, mas disse que Lula prefere avaliar as condições geopolíticas envolvendo o papel da entidade antes de tomar uma decisão.

O papa Leão XIV também foi convidado a integrar o conselho. O anúncio foi feito na quarta-feira, 21, pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Veja a seguir as listas completas dos países que aceitaram integrar o conselho, dos que negaram e dos que ainda não responderam.

Países que já aceitaram participar

Albânia Argentina Arábia Saudita Armênia Azerbaijão Bahrein Bulgária Catar Cazaquistão Egito Emirados Árabes Unidos Hungria Indonésia Israel Jordânia Kosovo Marrocos Mongólia Paquistão Turquia Uzbequistão Vietnã Bielorrússia

Países que recusaram

Eslovênia França Noruega Reino Unido Suécia

Países que ainda não responderam

Alemanha Brasil Canadá China Chipre Croácia Grécia Índia Itália Paraguai Rússia Singapura Tailândia Ucrânia União Europeia

*Com Informações da Associated Press.

