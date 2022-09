Qatar Airways é eleita a melhor companhia aérea do mundo; Brasil tem duas entre as 100 melhores

A Qatar Airways foi eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2022 pelo ranking Skytrax World Airline Awards. Essa é a 7ª vez que a empresa ganha o título. Ao todo, a companhia aérea já ganhou nove prêmios. O Brasil também está presente com duas empresas aéreas: Latam ocupa a 47ª posição na lista e a Azul está na 49ª posição.

A Latam caiu duas posições. Ano passado, ela figurou em 45º lugar. A Azul também caiu o mesmo quantitativo. O ranking é realizado com base em pesquisa de satisfação com os clientes das próprias empresas. As informações são do portal Poder 360º

As 10 melhores companhias aéreas do mundo

Qatar Airways (Qatar); Singapore Airlines (Cingapura); Emirates (Emirados Árabes Unidos); ANA All Nippon Airways (Japão); Qantas Airways (Austrália); Japan Airlines (Japão); Turkish Airlines (Turquia); Air France (França); Korean Air (Coreia do Sul); Swiss International Airlines (Suíça)

A vice-liderança é ocupada pela Singapore Airlines, que já soma nove prêmios. Além disso, outras categorias também foram prestigiadas, como:

Melhor Classe Econômica: Emirates (Emirados Árabes Unidos);

Melhor Classe Executiva: Qatar Airways (Qatar);

Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo de Longa Distância: Scoot (Cingapura);

Melhor Limpeza de Cabine: ANA (Japão);

Melhor Tripulação de Cabine: Singapore Airlines (Cingapura).

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)