O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin diz que tropas estrangeiras na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' antes de acordo de paz

Estadão Conteúdo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (5) que quaisquer soldados estrangeiros mobilizados para a Ucrânia antes que um eventual acordo de paz seja assinado seriam considerados "alvos legítimos" pelas forças de Moscou.

Os comentários de Putin vieram horas depois de líderes europeus reafirmarem seu compromisso com uma possível força de manutenção de paz.

"Se quaisquer tropas aparecerem lá, especialmente agora enquanto os combates estão em andamento, assumimos que serão alvos legítimos", disse Putin, durante painel no Fórum Econômico Oriental na cidade de Vladivostok, no extremo leste da Rússia.

Putin também descartou a ideia de estabelecimento de forças de manutenção de paz na Ucrânia após um acordo de paz definitivo, com o argumento de que "ninguém deve duvidar" de que Moscou cumprirá um potencial tratado para interromper a guerra no país vizinho, iniciada há cerca de três anos e meio.

Segundo Putin, garantias de segurança serão necessárias tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia.

As falas do líder russo vieram também após o presidente francês, Emmanuel Macron, dizer na quinta-feira (4) que 26 dos aliados de Kiev se comprometeram a deslocar tropas como uma "força de apaziguamento" para a Ucrânia assim que os combates terminarem.

Macron fez a declaração após uma reunião em Paris da chamada "coalizão dos dispostos", grupo de 35 países que apoiam a Ucrânia. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

