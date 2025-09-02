Putin diz que governo Trump está ouvindo os argumentos da Rússia sobre a guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira, 2, que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ouvindo as justificativas do Kremlin para a invasão da Ucrânia e afirmou que Moscou e Washington chegaram a um "entendimento mútuo" sobre o conflito.

"A administração de Trump está nos ouvindo", disse o líder russo, ao reclamar que o ex-presidente norte-americano Joe Biden não deu atenção aos argumentos de Moscou. "Agora vemos esse entendimento mútuo, é perceptível", acrescentou durante uma reunião bilateral com o presidente eslovaco, Robert Fico.

Apesar dos comentários positivos de Putin, a Rússia enfrenta possíveis ações punitivas por parte de Trump, que expressou frustração com a falta de envolvimento do presidente russo nos esforços de paz liderados pelos EUA e ameaçou com "consequências severas" não especificadas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado