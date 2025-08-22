Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Lavrov diz que não há encontro entre Putin e Zelenski planejado, apesar de esforços de Trump

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta sexta-feira, 22, que não há planos para um encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, para discutir a guerra que já dura três anos. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que iniciou preparativos para uma reunião entre eles.

"Não há encontro planejado" entre os dois líderes, disse Lavrov em entrevista à NBC. Na segunda-feira, 18, Trump havia publicado na Truth Social que conversou com Putin e deu início aos preparativos para uma cúpula em local ainda a ser definido. Ele acrescentou que participaria depois de uma reunião trilateral.

Nos últimos dias, cresceram as dúvidas sobre o comprometimento de Moscou com os esforços de paz liderados pelos EUA, já que autoridades russas levantaram objeções a pontos centrais das propostas iniciais. Segundo a Associated Press, Lavrov afirmou na quinta-feira, 21, que Putin está disposto a se reunir com Zelenski para discutir termos de paz, mas apenas depois de questões-chave serem resolvidas previamente por autoridades de alto escalão. Esse processo pode se estender, já que os dois lados continuam bastante distantes.

A Ucrânia reivindica garantias de segurança para se defender de qualquer eventual ataque russo após um cessar-fogo, e autoridades dos EUA e da Europa correm para elaborar propostas detalhadas de como isso poderia funcionar. No entanto, a AP pontua que Lavrov disse no início da semana que definir arranjos de segurança para a Ucrânia sem a participação de Moscou seria inútil.

