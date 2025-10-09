Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin admite que Rússia foi responsável por queda de avião da Embraer no Azerbaijão em dezembro

Estadão Conteúdo

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira, 9, que as defesas aéreas da Rússia foram responsáveis por derrubar um avião da Embraer no Azerbaijão em dezembro, que matou 38 pessoas. Essa foi sua primeira admissão pública de responsabilidade pelo acidente.

Putin afirmou que os mísseis disparados pelas defesas aéreas russas para atingir um drone ucraniano explodiram perto do avião da Azerbaijan Airlines que voava de Baku enquanto se preparava para pousar em Grozny, a capital regional da república russa da Chechênia, em 25 de dezembro de 2024.

Falando em uma reunião com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na capital do Tajiquistão - onde ambos participavam de uma cúpula das nações da ex-União Soviética - Putin prometeu punir os responsáveis e fornecer compensação.

As autoridades do Azerbaijão haviam dito que o jato Embraer 190 foi atingido acidentalmente por fogo russo, depois tentou pousar no oeste do Cazaquistão, onde caiu e matou 38 das 67 pessoas a bordo.

* Com informações da Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/PUTIN/QUEDA/AVIÃO/AZERBAIJÃO/DEZEMBRO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Brasil saúda acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza

09.10.25 19h13

Especialistas consideram remotas as chances de Trump vencer Nobel da Paz

09.10.25 18h48

CIÊNCIA

Pesquisadores descobrem aranha metade macho, metade fêmea

A descoberta científica foi publicada pelos estudiosos na revista Zootaxa

09.10.25 17h33

Gabinete de Netanyahu pode aprovar cessar-fogo em Gaza já nesta quinta-feira

09.10.25 17h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda