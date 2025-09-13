Protesto anti-imigração reúne mais de 100 mil pessoas em Londres

As ruas de Londres foram tomadas pela marcha “Unite the Kingdom” (Unir o Reino) com mais de 100 mil pessoas, neste sábado (13). A manifestação percorreu o centro de Londres, organizada pelo ativista anti-imigração Tommy Robinson.

Policiais mantiveram os manifestantes afastados de um contraprotesto de cerca de 5 mil pessoas e intervieram em vários pontos para conter confrontos.

O protesto, que contou com bandeiras da Inglaterra, do Reino Unido, dos EUA e de Israel, marcou um verão de fortes tensões em torno da imigração, enquanto o país enfrenta recorde de pedidos de asilo e debates acirrados sobre políticas migratórias.