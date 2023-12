Professor que não conseguiu emprego é suspeito em tiroteio em Universidade de Las Vegas

Um homem suspeito de envolvimento em um tiroteio que resultou na morte de três pessoas e uma quarta ferida na Universidade de Las Vegas, era um ex-professor que recentemente procurou emprego na instituição sem sucesso, de acordo com informações de um policial que acompanha a investigação repassadas à agência de notícias Associated Press.

O atirador foi neutralizado em um confronto com a polícia e tinha experiência anterior na East Carolina University, conforme a fonte, que preferiu manter o anonimato. As identidades tanto do atirador quanto das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

O incidente começou por volta das 11h45 da manhã, levando a polícia a evacuar o campus enquanto estudantes e professores buscavam abrigo em salas de aula e dormitórios. O tiroteio começou no 4º andar do prédio e o atirador subiu vários andares antes de ser confrontado e morto em um tiroteio com detetives universitários.

Kevaney Martin, uma professora no local, descreveu a situação como aterrorizante e mencionou que, ao buscar refúgio sob uma mesa, tentou manter a calma para proteger os alunos. O campus foi palco de cenas de pânico, com alunos se escondendo e, posteriormente, evacuando o prédio.

Estudantes estavam reunidos fora do prédio para comer

O estudante Matthew Felsenfeld relatou o momento em que, juntamente com outros alunos, segurou a porta para garantir a segurança. Outro estudante, Jordan Eckermann, que estava em uma aula no segundo andar, descreveu o caos quando um alarme disparou, levando alguns a correrem em pânico. Eckermann e outros seguiram as instruções do professor para permanecerem calmos.

O xerife Kevin McMahill destacou que os estudantes estavam reunidos fora do prédio para comer no momento do incidente, e afirmou que, se a polícia não tivesse agido rapidamente, mais vidas poderiam ter sido perdidas. O número exato de estudantes no campus no momento do tiroteio não foi imediatamente confirmado.