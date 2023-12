Ataque em campus universitário de Las Vegas; autoridades dizem que suspeito está morto

Um atirador fez um ataque no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (6). O número exato de vítimas ainda não foi divulgado pelas autoridades locais. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) anunciou, por meio das redes sociais, que o suspeito foi localizado e está morto.

O incidente, que ocorreu nas proximidades do Beam Hall, edifício que abriga a faculdade de administração e outras instalações, gerou relatos de múltiplas vítimas. O LVMPD pediu que as pessoas evitassem a área afetada e prometeu fornecer mais informações em breve.

Além do ataque próximo ao Beam Hall, houve relatos de tiros em uma organização estudantil, levando a Polícia Universitária a intervir. A operação policial pós-tiroteio impactou as operações no aeroporto de Las Vegas, nas proximidades do campus universitário.

O campus da Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV), situado a menos de três quilômetros a leste da Las Vegas Strip, conta com aproximadamente 25 mil alunos matriculados, incluindo 8 mil pós-graduandos e doutorandos.