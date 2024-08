Profecia de Nostradamus diz que filhos de Kate acabarão com monarquia

O místico Nostradamus (1503-1566) teria deixado profecias que mencionam os filhos dos príncipes de Gales, conforme informou o portal espanhol Vanidades. “Os versos do astrólogo que vários internautas trouxeram à tona, supostamente, referem-se à queda da monarquia britânica e isso começaria com William e Kate“, noticiou o site.

Ainda segundo Vanidades, um dos textos do astrólogo francês contém a expressão “três lindos filhos”. O portal ressaltou que as palavras de Nostradamus estão ligadas ao trio de crianças de William e Kate. Os herdeiros do casal são os príncipes George, Charlotte e Louis, com suas idades de 11, 9 e 6 anos, respectivamente.

“No final da guerra, as grandes potências mudam; três lindos filhos nascem perto da costa. Eles arruinarão as pessoas quando atingirem a maioridade; mudarão o reino daquele país e vê-lo não crescer mais”, escreveu o tabloide. George, Charlotte e Louis ocupam ordenadamente a segunda, a terceira e a quarta posições da linha sucessória da Coroa britânica.

Em janeiro deste ano, Kate passou por uma “cirurgia abdominal programada” e, após isso, “desapareceu das redes”, o que originou uma série de teorias conspiratórias. Dois meses depois, a princesa de Gales revelou que havia recebido um diagnóstico de câncer. De acordo com o site, a notícia da sua enfermidade fez com que internautas relembrassem algumas profecias de Nostradamus.



Nostradamus prevê que o sucessor “não terá a marca de um rei”



O famoso astrólogo supostamente teria revelado algumas dicas sobre a monarquia britânica em sua obra "Les Prophéties", lançada em 1555. De acordo com as previsões desse renomado profeta, o sucessor de Charles III, o atual rei do Reino Unido, seria “alguém que não terá a marca de um rei”. Se ocorrer a abdicação ou a morte do soberano, o próximo na linha de sucessão é William.