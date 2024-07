Príncipe William tem embate com rei Charles por conta de Kate Middleton, diz jornal

A relação entre o rei do Reino Unido, Charles III, e o primogênito, o príncipe William, estaria estremecida após o monarca manifestar o desejo em “substituir” a nora, a princesa de Gales, Kate Middleton, na agenda dos compromissos reais. Kate foi afastada dos deveres da monarquia por conta de um câncer. A informação foi detalhada pelo portal português Flash! no domingo (7).

Como não há previsão para Kate regressar oficialmente às funções na realeza, o rei Charles “considera de suma importância que alguma integrante da família real assuma a agenda” da princesa de Gales e passe a trabalhar na monarquia como um “membro mais ativo”.

“É essencial para a Coroa ter uma figura que ocupe midiaticamente o vazio deixado por Kate”, teria dito Charles. Contudo, o marido da princesa de Gales, William, teria se oposto à ideia do pai. “Ele está irredutível. Não quer promover a prima [a princesa Eugenie] como membro de grande destaque no seio da família real”, escreveu o jornal.

Decisão

Ainda em abril, de acordo com as informações já divulgadas, o rei Charles chegou a elencar algumas integrantes da realeza para substituir a princesa de Gales, sendo elas Zara Tindall, filha da princesa Anne; Sophie de Edimburgo, esposa do príncipe Edward; e Lady Louise Mountbatten-Windsor, primogênita de Sophie e Edward.

Já no mês maio, o tabloide britânico Daily Mail noticiou que o rei Charles teria feito convocações. O soberano chamou duas sobrinhas, as princesas Beatrice e Eugenie, para substituir Kate. Filhas do príncipe Andrew, as irmãs não integram o núcleo sênior, ou seja, trabalhador da realeza. Entretanto, elas aceitaram ajudar o tio enquanto a princesa estiver em tratamento.

“Vamos ver quem ganha esse braço de ferro, se o pai ou o filho”, acrescentou o Flash!. Kate Middleton anunciou o diagnóstico de câncer em março. Afastada da vida pública, ela ficou sem fazer aparições por mais de seis meses. Em junho, a futura rainha do Reino Unido surgiu no Trooping the Colour, evento em comemoração ao aniversário do rei Charles.