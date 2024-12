Problemas técnicos suspendem voos nos EUA durante uma hora

A véspera de natal foi marcada por atrasos para os viajantes que dependiam dos serviços da American Airlines. A companhia aérea americana passou por problemas técnicos em seus sistemas, com funções como pesagem e balanceamento das aeronaves comprometidos. Na ocasião, os passageiros precisaram esperar cerca de uma hora até que os voos voltassem gradativamente a operar.

O problema não impactou as operações da companhia para o Brasil. E, apesar do retorno gradativo, a empresa informou que podem haver novas interrupções durante o dia. Segundo informações da Globo News, devem passar pelos aeroportos da companhia cerca de 40 milhões de passageiros até o dia 2 de janeiro, um aumento de 6,2% na comparação com o mesmo período de 2023.