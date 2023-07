Brasileiro é detido após falsa ameaça de bomba no aeroporto de Miami; entenda o caso

Autoridades americanas prenderam um brasileiro no aeroporto internacional de Miami, na Flórida, após falsa ameaça de bomba. Segundo informações do site "WSVN 7 news", o incidente ocorreu no portão de embarque. Rodrigo Prado Bernardi Martins ia embarcar em um voo da American Airlines com destino a São Paulo, na terça-feira (18).

A confusão iniciou após discussão com um funcionário da companhia aérea. O Boeing 777-300 estava com os compartimentos internos lotados e pediram para Rodrigo despachar a mala de mão. Durante a discussão, o passageiro solicitou um cadeado para proteger sua mala, mas teve o pedido negado pelo funcionário.

Nesse momento, de acordo com informações da rede americana, Rodrigo Martins teria afirmado que uma bomba estava dentro de sua bagagem, o que gerou um protocolo de ameaça de bomba para garantir a segurança de todos os envolvidos. O brasileiro foi detido em flagrante pelas autoridades presentes no local.

VEJA MAIS

Em seu depoimento, realizado ainda no aeroporto, com o auxílio de um tradutor devido ao inglês limitado, Martins alegou que tentou explicar ao funcionário que não havia uma bomba em sua mala, mas uma barreira do idioma impediu uma comunicação clara. Apesar disso, ele foi levado para uma prisão local e acusado de fazer uma falsa ameaça de bomba, além de criar confusão durante o incidente.

O site Simple Flying informou que o brasileiro enfrentará um processo legal em solo americano. O voo em questão partiu do aeroporto de Miami com aproximadamente uma hora de atraso, mas chegou ao seu destino, Guarulhos.