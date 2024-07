Príncipe Harry diz que processos contra imprensa britânica são 'peça central' em rompimento familiar

O príncipe Harry disse, segundo trechos divulgados nesta quarta-feira (24/7) de um novo documentário, que suas batalhas legais com a imprensa tabloide britânica contribuíram para o rompimento de seu relacionamento com a família real.

"É certamente uma peça central para isso", afirmou Harry à emissora ITV no documentário "Tabloids on Trial".

Atualmente, ele está processando o braço jornalístico de Rupert Murdoch no Reino Unido, o News Group Newspapers (NGN), e a editora do Daily Mail em dois processos separados, alegando atividades ilegais de jornalistas e investigadores particulares durante vários anos.

Harry já havia se referido aos processos judiciais como sua "missão". Ambas as editoras negam as alegações e estão lutando nos processos, que estão sendo movidos por Harry e outros.

"Acredito que, do ponto de vista do serviço e quando se está em uma função pública, essas são as coisas que deveríamos fazer para o bem maior, mas estou fazendo isso por minhas razões", disse ele à ITV.

"Para mim, a missão continua, mas isso causou... parte de uma ruptura", acrescentou.

Harry culpa a mídia britânica pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro em 1997. Ele também acusou os jornais britânicos de ataques hostis e racistas contra sua esposa norte-americana Meghan, os quais foram citados como um fator em sua decisão de deixar as funções reais e se mudar para a Califórnia em 2020.