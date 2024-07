Rei britânico Charles anuncia prioridades de governo trabalhista no Reino Unido

LONDRES (Andrew MacAskill e Elizabeth Piper e Alistair Smout/Reuters) - O rei britânico Charles anunciou a agenda legislativa do primeiro-ministro trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, nesta quarta-feira, prometendo um governo de serviço focado na revitalização da economia e na solução de questões que vão desde a escassez aguda de moradias até a crise do custo de vida.

Em uma cerimônia cheia de pompa, diante de uma plateia de lordes e legisladores, Charles leu as leis que a nova administração priorizará depois que o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, de Starmer, obteve uma ampla maioria nas eleições deste mês.

O pacote de mais de 35 projetos de lei se concentrará no crescimento da economia, na reforma das leis de planejamento para facilitar a construção de casas e na aceleração da entrega de grandes projetos de infraestrutura, melhorando o transporte e criando empregos.

O discurso do rei, redigido pelo governo, também tentou dar um novo tom à política britânica, promovendo o serviço em vez do interesse próprio, algo que, segundo o Partido Trabalhista, criou raízes ao longo de 14 anos do governo, muitas vezes caótico, do Partido Conservador.

"Meu governo governará a serviço do país", disse Charles, vestindo uma túnica carmesim e branca e a coroa do Estado Imperial.

"O programa legislativo do meu governo será orientado por missões e baseado nos princípios de segurança, justiça e oportunidade para todos."

Starmer obteve uma das maiores maiorias parlamentares da história britânica moderna em 4 de julho, o que o tornou o líder nacional mais poderoso desde o ex-primeiro-ministro Tony Blair, também trabalhista.

Mas ele enfrenta uma série de desafios assustadores, incluindo o de melhorar dos serviços públicos em dificuldades com pouco espaço para mais gastos.

Em uma introdução à legislação proposta, Starmer anunciou que "a era da política como desempenho e do interesse próprio acima do serviço chegou ao fim".

Mas ele também fez uma advertência aos eleitores que esperam que o novo governo trabalhista possa resolver rapidamente os problemas que afetam o Reino Unido. "A reconstrução de nosso país não acontecerá da noite para o dia. Os desafios que enfrentamos exigem determinação, trabalho paciente e soluções sérias", escreveu ele.

"Vamos destravar o crescimento e tirar os freios do Reino Unido, virando a página para sempre da irresponsabilidade econômica e da incapacidade generalizada de enfrentar o futuro que vimos sob o governo conservador."

HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA

O governo anunciou uma legislação para "acelerar e agilizar o processo de planejamento" para ajudar a resolver o grave déficit habitacional do Reino Unido e os longos atrasos que prejudicam os projetos de infraestrutura.

Com o Projeto de Lei de Planejamento e Infraestrutura, o governo sinalizou que restringiria a capacidade da população local de bloquear novos desenvolvimentos, dizendo que haveria "engajamento democrático sobre como, e não se, as casas e a infraestrutura são construídas".

O governo também definiu planos para renacionalizar gradualmente a rede ferroviária de passageiros e estabelecer tarifas acessíveis para atrair as pessoas de volta aos trens, entregando ao Estado o controle dos contratos ferroviários mantidos por empresas privadas, uma vez que eles tenham expirado.

Essa decisão reverteria, em grande parte, a privatização das ferrovias realizada na década de 1990 pelo então governo conservador.

O discurso também deixou claro o esforço do governo para redefinir as relações com a União Europeia após anos de rancor causados pelo Brexit, com o rei dizendo que seus ministros "buscarão um novo pacto de segurança para fortalecer a cooperação".

Essa é uma meta que Starmer pode alcançar quando sediar uma reunião da Comunidade Política Europeia, um grupo de mais de 40 Estados formado em 2022 após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia.

Após as reuniões em uma cúpula da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Washington na semana passada, Starmer e sua equipe esperam dar continuidade a essas conversas, embora quaisquer negociações sobre um pacto de segurança provavelmente ocorram no final do ano.