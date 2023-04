Primeiro-ministro japonês é retirado de evento após explosão; vídeo

Neste sábado, 14, uma explosão durante um evento na cidade de Wakayama, no Japão, fez com que o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, precisasse ser retirado às pressas do local. O político participava de uma ação em um porto localizado a 65 quilômetros de Osaka. Veja o vídeo:

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o premiê conversa com autoridades e um homem arremessa um objeto explosivo em sua direção. Seguranças retiraram o primeiro-ministro do local.

O homem que arremessou o objeto foi contido por outros seguranças, que o imobilizaram no chão. Ele foi detido. De acordo com a imprensa japonesa, o suspeito foi identificado como Ryuji Kimura, de 24 anos de idade. O jovem é morador da província de Hyogo.

Após a explosão, o porto ficou tomado por nuvens de fumaça branca. Ninguém se feriu durante o ataque. O primeiro-ministro foi levado para a sede da polícia da província de Wakayama.

O Japão já havia reforçado a segurança do país após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, baleado durante um evento de campanha em julho de 2022. O incidente em Wakayama coincide com a organização das cúpulas ministeriais do G7 em Sapporo (norte) e em Karuizawa, perto de Nagano (centro), antes da cúpula de líderes desse grupo em Hiroshima, em maio.