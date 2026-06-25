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Preso nos EUA, Maduro envia mensagem à Venezuela após terremoto

Na mensagem, ex-presidente deposto expressou solidariedade aos venezuelanos e pediu “união nacional”

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Em nome próprio e de sua esposa, Cilia Flores, que também está presa nos EUA, Nicolás Maduro divulgou o comunicado em sua conta no Telegram. (Foto: Juan BARRETO / AFP)

O ex-presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma mensagem de solidariedade e união nacional ao seu país, após os terremotos que atingiram diversas regiões na tarde de quarta-feira (24). As informações são da CNN Internacional. 

“Hoje, a palavra é uma só: máxima união, máxima solidariedade e máxima ação. Que ninguém fique sozinho, que cada comunidade cuide de suas crianças, de seus idosos e de seus doentes”, disse Maduro. Ele também conclamou que “todos apoiemos o trabalho das equipes de resgate, da Polícia Nacional Bolivariana (PNB), da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), da proteção civil, dos médicos, bombeiros, trabalhadores e voluntários”.

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Em nome próprio e de sua esposa, Cilia Flores, que também está presa nos EUA, Maduro divulgou o comunicado em sua conta no Telegram.

“Nesta hora difícil, conclamamos à união nacional, à serenidade e ao amor concreto: ajudar, proteger, compartilhar, erguer e reconstruir. A Venezuela já enfrentou grandes provações e desta também sairemos fortalecidos, com fé, disciplina e solidariedade”, continuou o presidente deposto. “Nosso coração e nossas orações estão com vocês. Que Deus abençoe e proteja a Venezuela!”, concluiu a nota divulgada pelo ex-presidente", concluiu. 

Nicolás Maduro foi capturado em 3 de janeiro, durante uma operação militar dos Estados Unidos, realizada em Caracas e outras cidades venezuelanas. Desde então, ele e Cilia Flores foram levados para Nova York, onde respondem a processo criminal. Ambos rejeitam as acusações de narcotráfico e porte de armas que enfrentam na justiça americana. 

Após a prisão de Maduro, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente a Presidência do país.

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