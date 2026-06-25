Terremotos na Venezuela: 164 mortos são confirmados por líder interina

A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmou nesta quinta-feira (25) que pelo menos 164 pessoas morreram e outras 971 ficaram feridas devido a dois fortes terremotos que atingiram o país caribenho na quarta-feira (24).

Os sismos, com magnitudes de 7,2 e 7,5, provocaram pânico e destruição em diversas regiões da Venezuela. Equipes de emergência continuam mobilizadas em operações de busca e resgate para localizar mortos e desaparecidos.

Medidas de Apoio e Recuperação

Em resposta à tragédia, Delcy Rodríguez anunciou a criação de um fundo inicial de US$ 200 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1 bilhão. Esses recursos serão provenientes do Fundo Monetário Internacional (FMI), visando auxiliar na reconstrução e atendimento às vítimas.