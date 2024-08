Preso no corredor da morte pegará prisão perpétua após teste de DNA enfraquecer condenação

Um presidiário do Missouri condenado por esfaquear fatalmente uma mulher em 1998 evitará a pena de morte e, em vez disso, será condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, disseram promotores nesta quarta-feira, após um teste de DNA da arma do crime não corresponder ao dele.

Marcellus Williams, de 55 anos, com previsão de execução no próximo mês, entrará com o que é conhecido como declaração de "Alford" para uma acusação de assassinato em primeiro grau na quinta-feira, como parte de um acordo com os promotores que anula a condenação original.

A declaração permite que Williams continue a manter sua inocência, como tem feito desde o assassinato, enquanto renuncia a um novo julgamento e aceita a sentença recomendada.

Em um despacho, o juiz Bruce Hilton, do Tribunal de Circuito do Condado de St. Louis, disse que a Promotoria de St. Louis admitiu "erros constitucionais" durante o julgamento que "minam a confiança" no veredito. Ele também observou que a família da vítima, Felicia "Lisha" Gayle, não desejava a execução de Williams.

Gayle foi esfaqueada 43 vezes em sua casa e Williams foi condenado em 2001, em grande parte com base no depoimento de duas testemunhas que os promotores agora descreveram em documentos judiciais como "não confiáveis".

Inicialmente os promotores concluíram que os testes de DNA descartavam Williams. Depois, no entanto, testes adicionais encontraram o DNA do principal investigador na faca, sugerindo que a arma havia sido mal manuseada e contaminada na ocasião, mas não excluiu definitivamente Williams.

A advogada de Williams, Tricia Rojo Bushnell, disse em um comunicado que nenhuma evidência confiável jamais conectou seu cliente ao crime.

"Marcellus Williams é um homem inocente, e nada no acordo de hoje muda esse fato", disse ela em um comunicado.

"Ao concordar com um acordo de Alford, as partes trarão uma medida de finalidade para a família de Felicia Gayle, ao mesmo tempo em que garantem que o Sr. Williams permanecerá vivo enquanto continuamos a buscar novas evidências para provar, de uma vez por todas, que ele é inocente."

O procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, se opôs à decisão do tribunal, argumentando que as provas usadas para condenar Williams não foram alteradas.