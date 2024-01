Condenado que sobreviveu à injeção letal deve ser executado hoje com método inédito nos EUA

Os Estados Unidos podem usar a partir de quinta-feira (25) um novo método para execução de condenados à morte no país: asfixia por gás nitrogênio. O Alabama deve ser o primeiro estado a usar essa forma de execução, no cumprimento da sentença de Kenneth Smith, de 58 anos, condenado pelo assassinato de uma mulher, em março de 1988. Um recurso de Smith foi negado nesta quarta-feira (24) pela Suprema Corte dos EUA e outro está pendente de julgamento em uma Corte de Apelações.

Já houve outra tentativa de executá-lo, em 17 de novembro de 2022, por injeção letal, mas ela falhou. Na ocasião, policiais tentaram por mais de uma hora, sem sucesso, encontrar uma veia boa o suficiente para receber o veneno, enquanto o condenado ficou amarrado em uma maca. A defesa diz que Smith alegou à Justiça que ele sentiu dor física e psicológica e desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático.

A nova data para execução foi marcada para esta quinta-feira (25). Segundo a imprensa americana, a execução pode ocorrer da meia-noite desta quinta até as 6h de sábado (26).

No novo método, o detento é forçado a respirar nitrogênio puro, ficando privado do oxigênio necessário para manter as funções corporais. Três estados americanos autorizaram o uso desse método para cumprimento da sentença de presos condenados à morte: Alabama, Oklahoma e Mississippi. Porém, ele ainda não foi usado nos EUA.

Um "respirador de ar tipo-C", um tipo de máscara normalmente usada em ambientes industriais para fornecer oxigênio vital, será colocado sobre o rosto de Smith e o gás nitrogênio será administrado por pelo menos 15 minutos ou cinco minutos após a ausência de sinais vitais no eletrocardiograma, "o que for durar mais", de acordo com o protocolo estadual. Segundo o escritório do procurador-geral do Alabama, o gás nitrogênio "causará inconsciência em questão de segundos e causará a morte em questão de minutos".

No entanto, os advogados de Smith afirmam que o estado está tentando torná-lo "cobaia" para um novo método de execução. Organizações de direitos humanos também se manifestaram contra a execução. Para peritos nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o método violaria a proibição de tortura e de outras penas cruéis, desumanas ou degradantes.

Crime

Smith foi um dos dois homens condenados pelo assassinato por encomenda de Elizabeth Sennett, em 1988. Segundo a acusação, ele e um comparsa receberam US$ 1.000 cada um para matar a mulher a pedido de seu marido dela, que era pastor e estava profundamente endividado. O mandante esperava receber dinheiro do seguro. Após o crime, o marido se suicidou.