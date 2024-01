Japão condena à morte homem que confessou incêndio em estúdio de animação

A Justiça do Japão condenou à morte Shinji Aoba, de 45 anos, que admitiu ter provocado o incêndio nos estúdios da Kyoto Animation, matando 36 pessoas e deixando outras 32 feridas. O caso aconteceu no ano de 2019, mas a sentença foi proferida nesta quinta-feira (25).

Aoba alegou estar arrependido do crime e seus advogados argumentam que ele sofre de problemas psiquiátricos. O próprio Shinji Aoba quase morreu no incêndio. Com 90% do corpo queimado, ele precisou passar por várias cirurgias e chegou a ficar por semanas internado, em coma.

Porém, para a Justiça japonesa, o condenado não sofria de transtornos mentais na época do crime, nem estava debilitado. O juiz do caso classificou o crime como "verdadeiramente cruel e desumano".

Relembre o crime

Shinji Aoba entrou no edifício da Kyoto Animation e jogou um líquido inflamável no imóvel, na manhã do dia 18 de julho de 2019. Testemunhas afirmaram que ele chegou a gritar "morram" durante a ação criminosa.

Aproximadamente 70 pessoas estavam no prédio e as chamas se espalharam rapidamente. Foram necessários cerca de 40 caminhões de bombeiros para conter as chamas.

A imprensa japonesa noticiou à época que Aoba acreditava que criadores haviam plagiado uma obra dele e estava com raiva do estúdio, mas a Kyoto Animation negou qualquer tipo de cópia.