Ex-ministro da Justiça é condenado à morte na China por aceitar subornos

O ex-ministro da Justiça da China, Fu Zhenghua, de 67 anos, que também já exerceu o cargo de vice-chefe do Ministério da Segurança Pública do pais, foi condenado à morte, segundo noticiou a mídia estatal nesta quinta-feira (22). A pena, porém, será suspensa por dois anos e, após esse período, comutada para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. As informações são do G1 Mundo.

Em julho, Fu teria admitido aceitar subornos superiores a 117 milhões de yuans (US$ 16,50 milhões). Antes do seu julgamento na cidade de Changchun, no nordeste do país, o órgão anticorrupção da China afirmou, no início deste ano, que ele também fazia parte de uma "gangue política" de Sun Lijun, um dos funcionários mais proeminentes do aparato de segurança a ser alvejado desde a condenação de Zhou Yongkang, um ex-czar da segurança e o oficial mais poderoso da China moderna, em 2015.

Três ex-chefes de polícia das províncias de Xangai, Chongqing e Shanxi também foram condenados a prisão - incluindo um perpétuo - por corrupção, na quarta-feira (21), também sob a acusação de que fazem parte do grupo de Sun e de serem desleais ao presidente presidente Xi Jinping.