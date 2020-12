Com nove vítimas, 'assassino do Twitter' é condenado à morte no Japão

Conhecido como "assassino do Twitter", um homem japonês de 30 anos, com nome Takahiro Shiraishi, foi condenado à morte nesta terça-feira (15) por um tribunal de Tóquio pelo assassinato de nove pessoas que conheceu pela internet. Durante o julgamento, ele admitiu que matou e esquartejou oito mulheres e um homem, com idades entre 15 e 26 anos. O assassino conquistava a atenção das vítimas no Twitter, afirmando que poderia ajudá-las a concretizar seus planos suicidas e até mesmo morrer ao lado delas.

Os advogados de Shirashi solicitaram a pena de prisão perpétua, alegando que ele não deveria receber a pena de morte porque as vítimas, que expressavam tendências suicidas nas redes sociais, teriam dado consentimento para os assassinatos, mas a alegação, que foi rebatida pelo próprio acusado, foi rejeitada pelo tribunal. "Nenhuma das nove vítimas consentiu em ser assassinada, incluindo consentimento silencioso", afirmou o juiz. O magistrado classificou os atos como "extremamente graves" e considerou que a "dignidade" das vítimas foi "pisoteada".

Shiraishi também foi julgado por ter esquartejado as vítimas e armazenado os restos mortais em geladeiras em seu pequeno apartamento de Zama, um subúrbio ao sudoeste de Tóquio. Em 31 de outubro de 2017, a polícia encontrou 240 pedaços de corpos humanos armazenados em geladeiras ou caixas de ferramentas cobertas com areia para gatos em uma tentativa de disfarçar o odor. A última execução no Japão - de um chinês que matou quatro pessoas da mesma família em 2003 - aconteceu há um ano.