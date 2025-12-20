Capa Jornal Amazônia
Presidentes de Argentina, Paraguai e Uruguai posam ao lado de Lula em Cúpula do Mercosul

Estadão Conteúdo

Os presidentes da Argentina, Javier Milei; do Paraguai, Santiago Peña; do Uruguai, Yamandú Orsi; e do Panamá, José Raul Mulino, tiraram uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Belmond Hotel Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), no início da 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados neste sábado, 20.

Lula se posicionou exatamente no centro da foto - com cinco autoridades a sua esquerda e outras cinco, à direita. Ao fundo da foto, nota-se a paisagem de Mata Atlântica com as Cataratas do Iguaçu, já que o hotel escolhido para a Cúpula fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a menos de 1km das quedas d'água.

As outras autoridades que participaram do registro são o Diretor da Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores do Peru e Coordenador Nacional do Peru; o Coordenador Nacional da Colômbia para o Mercosul; o Ministro das Relações Exteriores da Bolívia; o Ministro das Relações Exteriores do Chile; o encarregado de Negócios da Embaixada do Equador no Brasil; e o Secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MERCOSUL/CÚPULA
Mundo
