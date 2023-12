Presidente Vladimir Putin anuncia que vai concorrer à reeleição na Rússia em 2024

Como já era aguardado, o presidente russo, Vladimir Putin, confirmou nesta sexta-feira (8) que será candidato à reeleição nas eleições presidenciais de março de 2024. Se vencer, ele pode permanecer no poder pelo menos até 2030. "Não escondo, tive posturas diferentes em momentos diferentes, mas este é um momento em que é preciso tomar uma decisão", declarou, durante uma cerimônia de entrega de prêmios militares no Kremlin. "Vou concorrer à presidência", continuou Putin, acrescentando que "hoje, não havia outra opção".

Combatentes que participaram da ofensiva na Ucrânia, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022, participaram do evento com a presença do presidente.

Sem adversários

Vladimir Putin, de 71 anos, venceu as quatro eleições presidenciais que concorreu. A nova candidatura dele é possível graças a uma polêmica reforma constitucional aprovada em 2020. A mudança aprovada permite, inclusive, que ele concorra novamente em 2030, o que significa que Putin pode permanecer no poder até 2036, quando completará 84 anos.

Cinco grandes partidos foram autorizados a apresentar um candidato para as eleições de 2024 sem recolher assinaturas, todos eles apoiadores do Kremlin e da operação na Ucrânia. Quase todos os opositores de Putin de alto perfil foram presos ou forçados ao exílio, incluindo o ativista anticorrupção Alexei Navalny.