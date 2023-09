Grupo Wagner tem novo líder; cargo foi nomeado pelo Vladimir Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, conseguiu um líder para o Grupo Wagner. Trata-se de Andrei Troshev. O anúncio foi feito durante reunião realizada no Kremlin, nesta sexta-feira (29). Troshev ocupou a posição de comandante sênior no grupo de mercenários por quase uma década.

VEJA MAIS

Dirigindo-se a Troshev, o presidente Putin anunciou que ele assumiria o comando da organização paramilitar, encarregando-o de liderar unidades voluntárias capazes de cumprir diversas tarefas de combate, incluindo na Ucrânia. Putin justificou a escolha, destacando que Troshev tem mais de um ano de experiência combatendo em uma dessas unidades, o que o torna bem familiarizado com as operações e os desafios envolvidos.

A reunião contou com a presença do vice-ministro da Defesa da Rússia, Yunus-Bek Yevkurov, embora poucos detalhes tenham sido divulgados além das declarações públicas. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, informou aos jornalistas que se tratava de uma reunião "rotineira" e que Troshev "trabalha para o Ministério da Defesa".

Quem era Andrei Troshev, do grupo Wagner?

Troshev, mais conhecido como "Cabelo Cinzento" entre os russos, assume o cargo após a morte do ex-líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que faleceu em um acidente de avião há um mês. A imprensa internacional relata que Troshev e Prighozin tiveram desentendimentos durante a rebelião dos paramilitares em Moscou em junho. Após esses eventos, as operações do Grupo Wagner na Ucrânia e outras atividades mercenárias em várias partes do mundo, como Líbia, República Centro-Africana e Mali, passaram a ser assumidas pelas forças militares russas.