Putin não irá ao funeral do líder do grupo Wagner, diz porta-voz do Kremlin

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou nesta terça-feira (29), que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não comparecerá ao funeral do líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin. Na semana passada, Prigozhin e outras nove pessoas morreram quando o avião em que estavam caiu ao norte de Moscou.

Após a morte do líder do grupo paramilitar, o governo russo classificou como “mentira absoluta” a sugestão veiculada internacionalmente de que Putin ordenou a morte de Prigozhin. A suspeita era de que a ação seria uma vingança pelo motim organizado há dois meses pelo grupo, quando Prigozhin e seus mercenários se voltaram contra os principais comandantes militares do presidente da Rússia, assumiram o controle da cidade de Rostov, no sul, e avançaram em direção a Moscou antes de recuar a 200 km da capital.

Funeral

De acordo com Peskov, o Kremlin não recebeu informações sobre o funeral e a despedida a Prigozhin será organizada por familiares. "A presença do presidente não está prevista", declarou o porta-voz do Kremlin aos repórteres quando questionado se Putin compareceria ao evento.