Mundo

Mundo

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

Estadão Conteúdo

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou na quarta-feira, 14, que a libertação de um número significativo de venezuelanos e estrangeiros encarcerados ainda não foi concluída e que esse processo continua em coordenação com os órgãos de justiça.

"Este processo permanece aberto", disse a mandatária, em declarações à imprensa na sede do governo, enquanto estava acompanhada por seu irmão Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, e pelo ministro das Relações Interiores, Diosdado Cabello.

A presidente em exercício negou que o governo tenha descumprido o anúncio feito dias atrás de que liberaria um número significativo de estrangeiros e venezuelanos. "Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

Os comentários de Rodríguez ocorreram em meio às insistentes reivindicações de familiares dos presos na Venezuela por sua "liberdade plena", após denunciarem que as autoridades apenas libertaram uma pequena fração dos mais de 800 que estão presos por motivos políticos.

A principal organização de direitos dos prisioneiros da Venezuela, Foro Penal, verificou que pelo menos 68 prisioneiros foram libertados desde que o governo sob o comando de Rodríguez prometeu liberar um "número significativo" de prisioneiros.

*Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

