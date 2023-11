Presidente eleito da Argentina, Javier Milei se reúne com Alberto Fernandez para início da transição

O processo de transição de governo na Argentina iniciou oficialmente nesta terça-feira (21), com a primeira reunião entre o presidente eleito Javier Milei e o atual presidente do país Alberto Fernández. Ainda não está confirmado se o candidato peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia que saiu derrotado nas eleições do último domingo (19), participará da transição. Após o resultado do pleito, ele sugeriu que pode deixar o ministério antes de o mandato do atual governo terminar.

Milei deve passar o dia reunido com Fernández, na residência presidencial, localizada em um subúrbio de Buenos. Nesta segunda-feira (20), em sua primeira entrevista com presidente eleito, Javier Milei confirmou o plano para fechar o Banco Central e dolarizar a economia.

Javier Milei foi eleito com 55,95% dos votos, contra 44,04% do governista peronista Sergio Massa. Ele será o 52º presidente a governar a Argentina e terá que enfrentar a pior crise econômica em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos.