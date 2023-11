Governo britânico parabeniza Milei pela vitória, mas afirma que questão das Malvinas está resolvida

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou nesta segunda-feira (20) que o governo britânico enviou felicitações a Javier Milei pela sua vitória nas eleições presidenciais argentinas. No entanto, ele reiterou que a disputa pela soberania das Ilhas Malvinas entre os dois países é uma "questão resolvida".

"Transmitimos nossas felicitações ao presidente eleito por sua vitória", declarou o porta-voz em coletiva de imprensa. "Como membros do G20 e com uma parceria comercial próspera, esperamos desenvolver uma relação forte e produtiva."

Javier Milei, o economista libertário, conquistou uma vitória contundente nas eleições presidenciais argentinas em meio a uma grave crise econômica. O país foi governado pelo peronismo de centro-esquerda de Néstor e Cristina Kirchner desde 2003, com uma breve interrupção durante o governo do direitista Mauricio Macri de 2015 a 2019.

Em relação às reivindicações argentinas sobre a soberania das Malvinas, o porta-voz do primeiro-ministro britânico afirmou que, embora não tenha visto os comentários mais recentes de Milei sobre o assunto, a posição do Reino Unido permanece inalterada. Ele destacou que a questão está resolvida há algum tempo, sem planos para revisão.

Durante a campanha, Milei expressou sua posição sobre as Malvinas, afirmando que "tivemos uma guerra que perdemos e temos que fazer todos os esforços para recuperar as ilhas pelos canais diplomáticos. Óbvio que eu vou defender as Malvinas."

O arquipélago no Atlântico Sul foi palco de uma guerra em 1982, resultando em 649 argentinos e 255 britânicos mortos. Em um referendo de 2013, os habitantes votaram esmagadoramente pela permanência sob controle britânico, apesar das reivindicações argentinas baseadas na ocupação britânica de 1833, após a independência argentina da coroa espanhola.