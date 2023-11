Javier Milei recebe cumprimentos de líderes latino-americanos por vitória na Argentina

Diversos presidentes da América Latina expressaram seus cumprimentos ao candidato argentino, Javier Milei, que venceu as eleições presidenciais na Argentina no domingo (19). O libertário derrotou o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, com 55% dos votos contra 44%, em meio a uma inflação de 142% em 12 meses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a vitória de Milei nas redes sociais, desejando sucesso ao novo governo argentino. Ele destacou a importância do respeito à democracia, parabenizando as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral.

Líderes latino-americanos expressaram posições diversas sobre a vitória de Milei. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, parabenizou o vencedor, mas lamentou a identificação do candidato com a extrema-direita. Presidentes de esquerda ou centro-esquerda, como Luis Arce, da Bolívia, e Gabriel Boric, do Chile, felicitaram Milei sem fazer juízo de valor do resultado eleitoral.

Os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Equador, Daniel Noboa, também congratularam Milei, destacando a importância de trabalhar juntos para fortalecer as relações bilaterais. Noboa convidou Milei a “trabalhar pelo fortalecimento das relações bilaterais e por um futuro próspero que busque a cooperação entre nossas nações”.

No Brasil, as lideranças dos dois partidos com mais representantes na Câmara dos Deputados expressaram posições divergentes. O presidente do Partido Liberal (PL) celebrou a vitória de Milei, enquanto a presidenta do PT expressou a esperança de que o povo argentino supere os desafios representados pela eleição do novo presidente.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou: "Confiamos que o povo argentino e suas instituições saibam atravessar este novo e duríssimo teste para sua democracia. Seguiremos solidários no desafio de construir a integração entre nossos países e o fortalecimento do Mercosul." Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou a vitória de Milei como um "grande dia" para a Argentina, expressando a esperança de que o Brasil siga na mesma direção nas próximas eleições.