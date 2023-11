Advogada e de família militar: saiba quem é Victoria Villarruel, nova vice-presidente da Argentina

Pertencente a uma família formada por militares, a advogada Victoria Villarruel, de 48 anos, é a nova vice-presidente da Argentina. Ela é filha do tenente-coronel do Exército Eduardo Villarruel, veterano da Guerra das Malvinas, contra o Reino Unido, em 1982, e neta do contra-almirante Laurio Hedelvio Destéfani, da Marinha.

Victoria Villarruel fundou e preside a Associação Civil Centro de Estudos Legais sobre o Terrorismo e suas Vítimas (da sigla em espanhol CELTYV). A nova vice-presidente defende, entre outras mudanças, a revisão de indenizações da ditadura na Argentina.

VEJA MAIS

Para ela, é preciso conhecer a chamada "memória completa", ou seja, não apenas condenar militares e policiais pelos crimes durante a ditadura, mas também julgar os guerrilheiros de esquerda - que a advogada chama de terroristas - pelos atentados cometidos antes e durante o período militar, por entender que houve uma "guerra interna".

Villarruel integrou a chapa de Javier Milei, que conquistou mais de 55% dos votos válidos e derrotou o candidato da situação, Sérgio Massa (45% dos votos).

“Obrigado a todo o povo argentino que, apesar dos obstáculos, escolheu a Liberdade e um futuro para si e para os seus filhos. Javier e eu sentimos uma grande honra em representá-los”, escreveu a nova vice-presidente, após a vitória.