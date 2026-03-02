Presidente do Líbano pede fim dos ataques mútuos entre Israel e o Hezbollah

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, disse nesta segunda-feira (2) que os ataques com foguetes lançados pelo Hezbollah contra Israel minam os esforços do país para se manter "longe dos perigosos confrontos que ocorrem na região".

Auon pediu também o fim dos ataques israelenses a posições do Hezbollah no Líbano, o que faz do país uma "plataforma para guerras por procuração".

O Hezbollah e Israel voltaram a trocar fogo após a ofensiva lançada por israelenses e americanos contra o Irã, no sábado, 28.

Chipre

O Chipre confirmou que um drone atingiu uma base militar do Reino Unido no país. Em reação, as autoridades cipriotas ativaram protocolos de segurança e passaram a monitorar a situação em parceria com os britânicos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.