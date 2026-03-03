Presidente do Líbano critica envolvimento do Hezbollah no conflito do Irã

Em meio a ataques lançados por Israel contra posições do Hezbollah no Líbano, o governo libanês criticou nesta segunda-feira (2) a decisão do grupo de se envolver no conflito que envolve também os Estados Unidos e o Irã.

"Há um lado que quer arrastar o país para questões com as quais não temos nada a ver", disse o presidente do Líbano, Joseph Aoun, durante uma reunião de gabinete de emergência, em referência ao Hezbollah.

Em comunicado, o grupo informou na madrugada da terça-feira, 3, que participar do confronto é um direito legítimo e descreveu os ataques lançados contra o território israelense como "uma reação à agressão" contra o regime iraniano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.