Presidente da Venezuela, Maduro expressa 'forte apoio' a Putin

Enquanto a maior parte do mundo condena a invasão da Ucrânia por tropas russas, daqui na América do Sul, o presidente russo, Vladimir Putin, teve apoio de um chefe de Estado. Nesta terça-feira (1), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ligou para o colega e expressou "forte apoio" a Putin. O teor da conversa foi divulgado pelo Kremlin a repórteres. As informações são da AFP.

"Nicolás Maduro expressou seu forte apoio às ações-chave da Rússia, condenando a atividade desestabilizadora dos Estados Unidos e da Otan e enfatizando a importância de combater a campanha de mentiras e desinformação lançada pelos países ocidentais", disse o governo russo sobre a ligação realizada por "iniciativa venezuelana".

Na conversa, segundo o comunicado russo, Putin "compartilhou sua visão da situação em relação à Ucrânia, destacando que os objetivos da operação militar especial eram proteger a população civil de Donbass", territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, assim como "a soberania russa sobre a Crimeia, a desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de sua condição neutra e não nuclear".

A aliança entre Rússia e Venezuela se intensificou na época do falecido presidente Hugo Chávez, que apoiou a Rússia durante a guerra-relâmpago com a Geórgia, em agosto de 2008, pelo controle da Ossétia do Sul.

Chávez (1999-2013) também comprou armas e equipamentos militares russos por centenas de milhões de dólares em meio a um boom do petróleo, que terminou em 2014.