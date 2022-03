Brasileiros devem deixar Kiev com ‘urgência’ ainda hoje, alerta Embaixada

Brasileiros que ainda se encontram em Kiev, capital da Ucrânia, devem deixar a cidade “com urgência”, preferencialmente ainda hoje. O alerta foi dado pela Embaixada do Brasil em Kiev, nesta terça-feira (1), sexto dia de conflito entre Ucrânia e Rússia. A orientação é que os brasileiros sigam em direção às fronteiras com a Polônia, Romênia ou fronteira norte da Moldova.

“Aos brasileiros que se encontram em outras localidades do país, recomenda-se avaliar as condições pessoais de segurança e, caso seja possível, procurar embarcar em trem para a fronteira mais próxima, informando a embaixada de seu deslocamento”, diz a mensagem publicada no grupo do Telegram.

VEJA MAIS

“Brasileiros que se encontrem nas cidades de Kharkiv e Kherson devem permanecer onde estão, buscar abrigo seguro e manter as autoridades brasileiras informadas”, completa a mensagem.

A Embaixada também tem publicado no grupo informações sobre horários de trens em funcionamento e orientações sobre o toque de recolher, que começa às 20h. A partir desse horário, os cidadãos não devem sair às ruas “sob nenhuma hipótese”, orienta.

Neste sexto dia de conflito, o território ucraniano está em máxima tensão diante da expectativa de novos e mais severos ataques por parte da Rússia.