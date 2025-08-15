Capa Jornal Amazônia
Presidente da Ucrânia diz, antes de reunião de Trump com Putin, que é hora de acabar com guerra

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta sexta-feira, 15, que "chegou a hora de acabar com a guerra", horas antes de os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin se reunirem no Alasca para discutir o possível fim do conflito russo-ucraniano.

Em mensagem na plataforma X, Zelensky manifestou esperança de que a cúpula abra o caminho para a paz e a discussões entre líderes em um formato trilateral, envolvendo EUA, Rússia e o governo ucraniano.

"É hora de acabar com a guerra, e as medidas necessárias devem ser tomadas pela Rússia", disse Zelensky. "Estamos contando com a América", acrescentou.

