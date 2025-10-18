Capa Jornal Amazônia
Trump anuncia que EUA vão repatriar sobreviventes de ataque a submarino no Caribe

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos não vão manter como prisioneiros de guerra os dois sobreviventes do ataque a uma embarcação no mar do Caribe, na última quinta-feira, 16. O presidente Donald Trump anunciou na plataforma Truth Social que, em vez disso, eles serão enviados de volta para seus países - Colômbia e Equador.

"Havia quatro narcoterroristas a bordo. Dois foram mortos. Dois sobreviventes estão sendo enviados de volta a seus países de origem, Equador e Colômbia, para detenção", escreveu Trump, na rede social.

Na quinta-feira, 16, o exército norte-americanos abriu fogo contra uma embarcação suspeita de transportar drogas próxima à costa da Venezuela. Os sobreviventes foram resgatados pelos Estados Unidos de helicóptero. Desde o ataque, eles estavam detidos em um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos.

O ataque foi o primeiro que deixou sobreviventes desde que o presidente Donald Trump começou a lançar operações na região, no mês passado.

O governo tentou justificar os assassinatos alegando que os Estados Unidos estão em "conflito armado" com cartéis de drogas latino-americanos responsáveis por "envenenar" americanos. Descreveu esses grupos como organizações terroristas. Democratas no Congresso - e pelo menos um republicano - argumentaram que os ataques são um uso indefensável de força letal.

Os ataques aos barcos de transporte de drogas coincidiram com um grande aumento da presença militar no Caribe - e com a retórica cada vez mais hostil do governo contra o ditador venezuelano, Nicolás Maduro. A onda de atividades alimentou especulações de que Trump pode estar se preparando para removê-lo do poder à força.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

RELACIONADAS EM MUNDO

tráfico de drogas

Trump diz que EUA destruíram submarino que transportava fentanil e outras drogas

Dois dos tripulantes foram mortos, de acordo com o republicano, e os dois sobreviventes serão devolvidos a seus países de origem

18.10.25 16h28

MUNDO

Receber para viver na Itália? Conheça a cidade na Toscana que paga para atrair moradores

Radicondoli conta com 960 habitantes e passou a oferecer até cerca de R$ 127 mil para quem quiser comprar e morar em imóveis do município

18.10.25 16h20

PARTIDA

Morre o físico chinês Chen Ning Yang, vencedor do Prêmio Nobel, aos 103 anos

O comunicado da morte foi feito pela Universidade Tsinghua, onde ele estudou e serviu como professor

18.10.25 12h28

EUA têm dia de protestos contra Trump com atos previstos em mais de 2.600 cidades

18.10.25 11h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Mundo

Asteroide pode atingir a Terra em 2032 e cair na América do Sul, alerta NASA

Objeto espacial 2024 YR4 tem baixa chance de colisão, mas especialistas monitoram possível rota com impacto no Brasil ou países vizinhos

12.10.25 15h30

