Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Zelensky diz que Putin não planeja fim da guerra e que Rússia arma novas ofensivas militares

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 11, que seu homólogo russo, Vladimir Putin, definitivamente "não está se preparando para um cessar-fogo ou o fim da guerra" e que Moscou está armando novas ofensivas militares.

"Putin está determinado apenas a apresentar um encontro com os Estados Unidos como sua vitória pessoal e, em seguida, continuar agindo exatamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia", escreveu Zelensky na rede X.

Segundo o líder ucraniano, não há qualquer indicação de que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra. "Pelo contrário, eles estão redistribuindo suas tropas e forças de maneiras que sugerem preparativos para novas operações ofensivas", acrescentou.

Zelensky ainda disse que continuará mantendo seus parceiros informados sobre a situação real no campo de batalha, na diplomacia e no planejamento de ações futuras da Rússia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

Zelensky

Putin

críticas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

UE avalia aplicar mais sanções contra a Rússia, diz Kaja Kallas

11.08.25 15h03

Apoio internacional

Zelensky intensifica diálogo com líderes globais às vésperas de reunião Trump-Putin

Zelensky busca apoio internacional e reforça sanções contra a Rússia antes do encontro Trump-Putin

11.08.25 14h23

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

Nos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normal

11.08.25 14h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

08.08.25 10h18

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda