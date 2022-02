Presidente da Ucrânia define ação da Rússia nas últimas horas: ‘brutal’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gravou um vídeo em que acusa as tropas russas de mirar em alvos civis. O país foi invadido pela Rússia na quinta-feira (24).

Zelensky diz no vídeo: "A noite passada foi brutal na Ucrânia. Novamente os bombardeios. Novamente as bombas contra áreas residenciais e infraestruturas civis". O presidente ucraniano disse que qualquer alvo da estrutura civil passou a ser “aceitável” para as tropas russas, o que foi negado por Moscou.

Na manhã deste domingo (27), as tropas russas entraram em Kharkiv, travando combates em diferentes pontos, com forte resistência dos ucranianos. Trata-se da a segunda maior cidade da Ucrânia.

O governador Oleg Sinegoubov afirmou que as forças ucranianas continuam controlando a cidade e “eliminando os inimigos”.

Neste domingo, o governo russo afirmou ter cercado duas grandes cidades no sul da Ucrânia, Kherson e Berdyansk, com 290.000 e 110.000 habitantes, respectivamente. Além de reivindicar a tomada da cidade de Genichesk e de um aeródromo perto de Kherson.

Militares russos alegam ter destruído 975 instalações militares ucranianas, incluindo os sistemas de defesa antiaérea S-300.

No sábado, o governo ucraniano havia dito que cerca de 3.500 soldados russos haviam morrido em combate.