Presidente da Ucrânia anuncia a captura de outro vilarejo russo e visita área da fronteira

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciou a captura de outro vilarejo russo ao visitar uma área de fronteira pela qual as forças ucranianas entraram na Rússia há mais de duas semanas, mas Moscou disse que suas tropas haviam tomado um vilarejo no leste da Ucrânia.

Kiev também afirmou ter realizado um ataque de drone em uma base aérea no sul da Rússia, seu mais recente contra-ataque enquanto as forças russas avançam lentamente no leste da Ucrânia, dois anos e meio após a invasão em grande escala de Moscou.

A Rússia disse que suas tropas repeliram uma tentativa de uma força ucraniana de se infiltrar em sua fronteira em uma região diferente da incursão inicial de Kiev na Rússia em 6 de agosto.

O ataque ocorreu a cerca de 240 km do local da incursão ucraniana na região de Kursk, no oeste da Rússia, sugerindo que o governo de Kiev pode estar tentando levar a guerra para mais áreas de fronteira.

Autoridades de Kursk disseram que começaram a instalar abrigos de concreto para ajudar a proteger os civis em meio à incursão ucraniana.

As tropas ucranianas atravessaram a fronteira russa em direção a Kursk em 6 de agosto em um ataque surpresa, depois que suas tropas não conseguiram obter ganhos significativos em seu próprio território desde o final de 2022.

Kiev anunciou uma série de sucessos no campo de batalha desde que montou a ação, mas Moscou vem avançando no leste da Ucrânia há meses, pressionando as tropas desgastadas por anos difíceis de luta após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo disse na quinta-feira que suas forças capturaram a vila de Mezhove, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os últimos relatos do campo de batalha de Kiev ou Moscou.

A Rússia tem dito repetidamente que a ofensiva ucraniana em seu solo foi interrompida. A Ucrânia continuou a divulgar os avanços.

Zelenskiy disse que se encontrou com seu principal comandante, o coronel general Oleksandr Syrskyi, durante visita à região fronteiriça de Sumy. Imagens de vídeo oficiais mostraram os dois apertando as mãos e se abraçando, mas não deixaram claro quando a visita ocorreu.

Zelenskiy declarou em um comunicado que houve uma diminuição nos bombardeios e nas mortes de civis em Sumy desde a operação Kursk. As forças ucranianas também capturaram mais um vilarejo russo, disse ele. Autoridades ucranianas disseram anteriormente que Kiev controla mais de 90 vilarejos na região.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, afirmou a uma delegação visitante de congressistas norte-americanos na quarta-feira que o ataque de Kursk foi planejado para proteger a Ucrânia.

Umerov disse em um comunicado: "Nossos objetivos lá (em Kursk) são limpar a fronteira das ameaças militares russas e tornar impossíveis os bombardeios e ataques inimigos às nossas cidades e vilarejos".

A incursão elevou o moral dos ucranianos, que se preparam para comemorar os 33 anos da independência da União Soviética no sábado. No entanto, a embaixada dos EUA em Kiev alertou na quinta-feira que havia um risco maior de ataques de mísseis e drones russos em toda a Ucrânia nos próximos dias relacionados ao Dia da Independência.