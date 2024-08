Rússia diz que Ucrânia atingiu terceira ponte em ataque à região de Kursk

Moscou disse nesta segunda-feira (19/8) que a Ucrânia atingiu uma terceira ponte em um ataque à região russa de Kursk que, segundo Kiev, tem como objetivo criar uma zona de proteção e desgastar a máquina de guerra da Rússia.

A Ucrânia afirma ter tomado mais de 92 vilarejos em uma área que cobre mais de 1.150 kms quadrados de Kursk, desde o seu ataque surpresa à região russa em 6 de agosto, a maior invasão da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.

O presidente Volodymyr Zelenskiy pediu nesta segunda-feira (19/8) aos aliados da Ucrânia que permitam ataques com armas ocidentais em território russo, dizendo que a falta dessa permissão era o principal motivo pelo qual a Ucrânia não conseguia impedir os avanços das tropas russas na linha de frente no leste.

"O conceito ingênuo e ilusório das chamadas linhas vermelhas em relação à Rússia, que dominou a avaliação da guerra por alguns parceiros, desmoronou nesses dias em algum lugar perto de Sudzha", disse ele em um discurso a embaixadores, referindo-se à cidade fronteiriça na região russa de Kursk, atualmente sob controle ucraniano.

AVANÇO EM DIREÇÃO A POKROVSK

As forças ucranianas enfrentam uma dura batalha perto de Pokrovsk, um centro de transporte para as forças ucranianas. As tropas russas estão agora a cerca de 10 km dos arredores da cidade, segundo Serhiy Dobriak, chefe da administração militar local.

Ele disse que até 600 pessoas estão indo embora diariamente e que os serviços municipais poderiam ser interrompidos dentro de uma semana, à medida que as forças russas se aproximassem.

A guerra, que já matou dezenas de milhares de pessoas e devastou cidades em toda a Ucrânia, não mostra sinais de abrandamento. Kiev espera que Moscou aumente suas forças na Ucrânia de 600.000 atualmente para 800.000 até o fim do ano, disse o vice-ministro da Defesa ucraniano, Ivan Havryliuk, à imprensa da Ucrânia.