Rússia condena cidadã russo-americana a 12 anos de prisão por traição

Um tribunal russo condenou Ksenia Karelina, cidadã com dupla nacionalidade russo-americana, a 12 anos de prisão na quinta-feira (15.08), depois de considerá-la culpada de traição por ter doado dinheiro a uma instituição de caridade que apoiava a Ucrânia. A moradora de Los Angeles, funcionária de um spa, declarou-se culpada em seu julgamento fechado na cidade de Ecaterimburgo, nos Urais, onde seu caso foi ouvido pelo mesmo tribunal que condenou o repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich por espionagem em julho.

O tribunal disse que os investigadores descobriram que em 24 de fevereiro de 2022 - o primeiro dia da invasão da Ucrânia pela Rússia - Karelina havia "transferido fundos no interesse de uma organização ucraniana, que foram posteriormente usados para a compra de itens de medicina tática, equipamentos e munição pelas Forças Armadas da Ucrânia".

VEJA MAIS

Seus apoiadores dizem que ela doou 51,80 dólares para a Razom for Ukraine, uma instituição de caridade com sede em Nova York que fornece ajuda humanitária a crianças e idosos na Ucrânia. A instituição de caridade negou que forneça qualquer apoio militar a Kiev. Karelina, de 33 anos, compareceu ao tribunal na quinta-feira com um moletom branco e calça jeans azul, sentada calmamente em uma gaiola de vidro na sala do tribunal.

Ela não foi incluída em uma grande troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente há duas semanas, que libertou Gershkovich, mas seu advogado, Mikhail Mushailov, disse que ela esperava ser incluída em uma troca futura.

Karelina nasceu na Rússia e emigrou para os Estados Unidos em 2012 por meio de um programa de trabalho-estudo, recebendo a cidadania norte-americana em 2021. Ela foi presa pelo serviço de segurança FSB depois de voar para a Rússia para visitar sua família em Ecaterimburgo no início do ano.

Os problemas começaram imediatamente para Karelina quando ela chegou à Rússia usando seu passaporte americano. As autoridades a interrogaram e levaram seu celular, onde encontraram a doação de 2022 para a instituição de caridade Razom for Ukraine em sua conta Venmo, de acordo com o site www.freeksenia.com.

Três dias antes de seu retorno a Los Angeles, Karelina foi presa sob acusação de vandalismo e encarcerada por 15 dias. Pouco antes de ser libertada, ela foi acusada de traição estatal. A absolvição de crimes graves é praticamente inédita na Rússia. A família e os amigos de Karelina nos EUA a descreveram como alguém que não se importava muito com política e disseram que ficaram chocados com sua prisão.