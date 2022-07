Presidente da Funai é expulso aos gritos de evento da ONU em Madri; assista

Durante um evento do Fundo de Desenvolvimento dos Povos Indígenas (Filac), realizado em Madri, capital da Espanha, o indigenista Ricardo Rao xingou o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, que deixou o local. Imagens que começaram a circular na manhã desta quinta-feira (21) mostram Rao, que estava na plateia, levantando-se ao final de uma apresentação e falando ao espectadores, enquanto apontava para Xavier, que também assistia a apresentação. As informações são do Portal O Tempo.

"Irmãos indígenas, eu venho denunciar esse assassino, Marcelo Xavier, como inimigo de vocês. O companheiro da Colômbia disse sobre as mortes dos indígenas pelas milícias (em referência à apresentação que acabou de ocorrer). Esse homem (apontando para Xavier) é um miliciano. Esse homem, Marcelo Xavier, não representa a Fundação Nacional do Índio. É um assassino. É um miliciano, é amigo de um governo golpista que está ameaçando a democracia no Brasil", gritava.

O evento é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Rao continua as críticas, que alcançam inclusive o Ministério das Relações Exteriores. “Este homem não pertence a isso aqui. Não é digno de estar entre vocês. E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babá de miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Esse homem é um assassino. Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira (indigenista assassinado na Amazônia). Esse homem é responsável pela morte de (Dom) Phillips (jornalista também morto no Vale do Javari). Você é um miliciano, bandido. Vai embora mesmo. Vai para fora. Desculpem", continua, enquanto Marcelo Xavier se retira do local.

Assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips

O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no início de junho deste ano, durante uma expedição no interior do Estado do Amazonas. Ricardo Rao foi colega de Bruno Pereira no curso de formação política da Funai. Ele vive exilado na Europa desde 2019, devido a ameaças por questões envolvendo o seu trabalho. Um ano após se exilar, foi exonerado do cargo na Funai por Marcelo Xavier, o atual presidente da Fundação.