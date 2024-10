Prefeito é decapitado seis dias após assumir mandato em Chilpancingo, no México

O prefeito Alejandro Arcos, da cidade de Chilpancingo, no México, foi assassinado seis dias após tomar posse do cargo. A confirmação da morte foi dada no último domingo (6), pela governadora do estado de Guerrero e pela polícia local. O Ministério Público do estado mexicano anunciou a abertura de uma investigação sobre o crime de homicídio cometido contra o político de 43 anos, que teve a cabeça decapitada e colocada em um veículo.

Nas redes sociais, o Partido Revolucionário Institucional (PRI), o qual o prefeito integrava, pediu justiça e afirmou que o assassinato do político um "crime covarde". "Chega de violência e impunidade! O povo de Guerrero não merece viver com medo", afirmou no X.

Arcos foi morto três dias após o assassinato do secretário municipal Francisco Tapia. Ele havia sido assassinado a tiros no centro de Chilpancingo e assumiu o comando da Secretaria-Geral da Câmara Municipal na gestão Arcos.

Horas antes de morrer, o prefeito havia publicado fotos de uma visita a comunidades afetadas pela recente passagem de um furacão. Seus familiares o homenagearam em uma mensagem publicada no Facebook, na qual destacaram “seu compromisso inabalável com a paz, o serviço e o bem-estar de sua comunidade”.