Estamos abertos a todos que queiram contribuir, diz Igor Normando sobre apoios no 2º turno

Após o primeiro turno das eleições municipais de 2024 em Belém, Igor Normando (MDB) afirma que a campanha vai dialogar com todos aqueles que queiram contribuir com os projetos pensados para a cidade. A estratégia passa também por intensificar a apresentação das propostas de gestão à população da capital paraense. O candidato à prefeitura teve 44,89% dos votos e vai enfrentar nas urnas o Delegado Éder Mauro (PL) no próximo dia 27 de outubro.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Igor detalhou que não haverá restrição quanto a apoios e uniões formadas para o segundo turno: independente de ideologia ou partido, quem quiser somar com seu projeto de governo é bem-vindo. “Vamos governar para a cidade. A nossa bandeira é a cidade, nosso partido é a cidade e nós vamos governar para a cidade. Todos aqueles que compreendem essa forma de governar serão muito bem-vindos aqui no nosso projeto. Não vamos fechar as portas pra ninguém”, disse.

“A gente, hoje, apresenta à cidade um programa de desenvolvimento sustentável. A gente precisa de um projeto que possa ter com que tudo que a gente ganhar na COP 30 possa virar legado para a cidade. Então, para que isso ocorra, a gente construiu um programa baseado no pilar de desenvolvimento econômico com justiça social ao mesmo tempo. A gente acredita que não existe contradição entre desenvolvimento e justiça social, dá pra ter os dois”, completa o candidato.

O dia seguinte ao primeiro turno foi de avaliação da campanha desenvolvida para alcançar os resultados. “Carregamos o sentimento de gratidão e responsabilidade. A cidade abraçou a nossa candidatura. Saímos de 4% para quase 45% dos votos válidos na eleição que ocorreu ontem [domingo]. Isso mostra que nós ganhamos a confiança da população. A partir de amanhã [terça], nós vamos dar início aos diálogos para que a gente possa, no mais breve espaço de tempo, anunciar à população nosso apoio”, enfatiza Igor.

Prioridades

O candidato destacou que, se eleito para a prefeitura de Belém, fará uma ação nos primeiros 100 dias de mandato para “arrumar a casa”, o que inclui uma reforma administrativa na gestão, “para que a gente possa não só melhorar a condição no que tange a administração pública da cidade, como também a manutenção da cidade em um período extremamente importante ,que é a COP 30”. “A intenção é que a gente dê dinamismo para a administração pública e evite custos que não sejam adequados”, acrescenta.

COP 30

Com a aproximação da COP 30, Igor pontua que três pontos são importantes para serem desenvolvidos na cidade, caso ganhe as eleições. “Depois da COP, nós vamos ter uma oportunidade extra de fazer com que existam novas matrizes econômicas na cidade, ou seja, vamos parar de viver apenas de serviços para também sermos potencial turístico, gastronômico e de bioeconomia. Vamos ter nas nossas florestas e rios um grande ativo para a geração de emprego e renda para quem mais precisa”, finaliza.