Eleições 2024: briga generalizada é registrada após flagrante de compra de votos em Melgaço

Uma briga entre apoiadores políticos rivais foi registrada neste domingo (6) durante as eleições em Melgaço, no Marajó. Segundo testemunhas, a discussão teria começado após um flagrante do crime de compra de votos em frente a uma seção eleitoral. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma mulher, que segura um celular, é agredida pela suposta pessoa que realizava a compra de votos.

VEJA MAIS

Testemunhas afirmam que tudo começou quando uma das mulheres, que aparece nas filmagens em cima de uma moto, tentava filmar a eleitora do grupo opositor, que parte para cima dela. Nos registros, as duas aparecem em cima de uma ponte de madeira que dá acesso ao local de votação.

Logo em seguida, as duas partem para as agressões, com tapas e puxões de cabelo. Ao mesmo tempo, outras pessoas tentam intervir, mas a briga entre as duas se torna uma confusão generalizada quando vários homens começam a se agredir no local. Um dos suspeitos tira do bolso um spray de pimenta e espirra nos olhos de um rival, enquanto outros retiram pedaços de madeira da ponte para atacar os outros.