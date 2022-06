Possíveis sinais de ET no espaço são detectados, dizem cientistas

Um grupo de cientistas da China afirma que conseguiram detectar possíveis sinais de extraterrestres vindos do espaço utilizando o maior telescópio do mundo, o Sky Eye. No entanto, os pesquisadores informaram que precisam descartar as interferências humanas como fonte dos sinais. Com informações da Socientifica.

O jornal oficial do Ministério da Tecnologia da China, Science and Technology Daily, alegou que, na terça-feira (14), uma equipe de pesquisadores da Universidade Normal de Pequim identificou dois grupos de sinais “suspeitos” em 2020 e outro neste ano.

O professor Zhang Tongjie contou que os sinais não eram provas concretas de vida extraterrestre. O pesquisador, que também é cientista chefe do Grupo de Pesquisa de Civilização Extraterrestre da China, já recebeu o apelido de “o maior caçador de extraterrestres da China”, afirma o USA Today.

“A possibilidade de que o sinal suspeito seja algum tipo de interferência de rádio também é muito alta, e precisa ser confirmada e descartada. Este pode ser um processo longo”, declarou Zhang.

A detecção foi feita na província de Guizhou e apontou “vários casos de possíveis traços tecnológicos e civilizações extraterrestres de fora da Terra”. Zhang também disse que o telescópio encontrou múltiplos e únicos sinais eletromagnéticos de banda estreita. O equipamento, conhecido como FAST (rápido), escaneia o céu em busca de certos sinais que poderiam ser produzidos artificialmente.

O dispositivo sensível consegue escolher os sinais de rádio de banda estreita a partir de outros ruídos de fundo no espaço profundo. Zhang disse que sua equipe planeja usar o FAST para explorar os sinais mais a fundo para tentar determinar sua origem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)